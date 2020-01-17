تعديل نظام هيئة التخصصات الصحية على طاولة الشورى

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس في اجتماعها الثالث من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن طلب تصديق المملكة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم ( 95 ) بشأن حماية الأجور عام 1994، واتفاقية المنظمة رقم ( 120 ) بشأن القواعد الصحيحة في التجارة والمكاتب عام 1964.

زيادة المنتجات

أحالت الهيئة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439 / 1440.

وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439- 1440، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) وتاريخ 6 / 2 / 1413، والمقدم استناداً للمادة ( 23 ) من نظام المجلس.

التخصصات الصحية

قررت الهيئة إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي العام للترفيه للعام المالي 1439/1440.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات. شارك في الاجتماع مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

الرقابة والثقافة

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كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن اقتراح انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وعلى إحالة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والزراعة في المملكة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

-انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

-مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان

-مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والزراعة في المملكة وفي روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية

-مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة وديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي

-مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية