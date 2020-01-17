موسم دراسي بدرجات حرارة معتدلة

يتوقع أن تشهد مدينة جدة اليوم سحبا عابرة قادمة من تبوك والمدينة المنورة ورابغ، حيث يتوقع حالة ممطرة من خفيفة إلى متوسطة مساء على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والمنطقة الشمالية والقصيم وشمال الرياض والمنطقة الشرقية، تمتد إلى الباحة وعسير وجازان خاصة السواحل. كما يتوقع أن يخف البرد مع بقاء الأجواء باردة ليلا على معظم المناطق مع رياح.

سحب عابرة

أوضح لـ«دوت الخليج» خبير الطقس خالد الزعاق أن سحبا عابرة تمر على جدة، لأننا نعيش أجواء معتدلة مع بداية الموسم الدراسي، لكن الموجة الشتوية التي عشناها انتهت وبانتظار موجة شتوية أخف حدة، أما الموجة الشتوية الأقوى فقد مرت وانتهت، وأضاف أن موسم الشبط تبقى عليه 20 يوما وموجة البرد فيه أقل حدة من المرحلة السابقة.

رياح سطحية

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، أصدرت أمس تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمن نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ملابس شتوية

شهدت منطقة المدينة المنورة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اضطر معه زوار طيبة إلى ارتداء الملابس الشتوية، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تبدأ اليوم وغدا.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، بالجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية، والحذر من السيول المنقولة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

مناطق مطرية

شمال الرياض

Advertisements

مكة المكرمة

القصيم

الشرقية

الجوف

المنطقة الشمالية

تبوك

المدينة المنورة

حائل