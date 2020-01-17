360 طلبا عبر التطبيق الإلكتروني لرفع الأثاث التالف

أكد مساعد أمين الأحساء لتقنية المعلومات المهندس محمد الفقيري لـ«دوت الخليج»، تلقي جهات الاختصاص في إدارته نحو 360 طلبا خلال فترة وجيزة من إطلاق التطبيق الإلكتروني لرفع «الأثاث التالف» في أحياء مدن وبلدات الواحة، وتحديدا مطلع الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد تحقيق النضج الإلكتروني، وسهولة استخدام التطبيق، مشددا على معالجة كافة الطلبات في حينها.

اعتماد وتعميم

أشار الفقيري إلى أن التطبيق يوفر خدمة إلكترونية تُسهّل على المستفيدين التخلص من الأثاث التالف، وتحافظ على البيئة من التشوه البصري بدلا من إلقائها في المواقع العامة.

وطوّرت أمانة الأحساء ممثلة في مركز الإبداع والتميز البلدي والإدارة العامة للنظافة التطبيق، ويجري اعتماد وتعميم التطبيق على مستوى أمانات المملكة.

مركبات تالفة

في سياق آخر، أزالت ورفعت أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة الخدمات «الإدارة العامة للنظافة»، 3242 مركبة مهملة وتالفة خلال عام 2019، وذلك امتدادا لتنفيذ مبادرة معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، ضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية.

8 إيجابيات للخدمة

-معالجة التشوه البصري

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-تقليل كميات النفايات مجهولة المصدر

-توحيد قنوات توفير الخدمة

-سهولة تنسيق الطلبات وتحديد المواعيد

-تقديم الطلبات الجديدة ومتابعة السابقة

-متابعة طلبات المستفيدين واعتمادها وتحويلها

-يُمكّن مدير الإدارة من متابعة جميع الأعمال

-تقييم الخدمة من قبل المستفيدين