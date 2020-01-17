وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على مرتبة «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد»، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميا وعمليا، وذلك خلال الفترة من 1441/‏5/‏24، وحتى 1441/‏6/‏4.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم على أي من هذه الوظائف الاطلاع على شروط تلك الوظائف عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة من خلال الرابط الآتي: https:/‏/‏academyjobs.nu.edu.sa.