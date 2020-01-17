الاتصالات تحصي زوار مهرجان بقيق

فيما بات مهرجان سفاري بقيق، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية في المحافظة، مقصدا لكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة، أكد نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة رئيس بلدية بقيق المهندس فارس آل عريج لـ«دوت الخليج» أمس، استعانة اللجان التنظيمية في المهرجان بأبراج شبكات الاتصالات «المتحركة» لإحصاء أعداد الزوار لفعاليات المهرجان، بهدف الحصول على دقة في الأرقام، موضحا أن الأرقام الإحصائية لزوار المهرجان الأعلى كانت الجمعة الماضي، ويجري حاليا التواصل مع شركات الاتصالات للحصول على الإحصائية الإجمالية للزوار لـ16 يوما، وهي مدة المهرجان كاملة.

وأشار آل عريج، على هامش زيارة وفد من هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، إلى أن المهرجان أصبح وجهة سياحية وترفيهية في المملكة، وشهد توافد زوار من مختلف الجنسيات، من بينهم وفد من الجمهورية الصينية، وبات نقطة جذب في منطقة صحراوية، مضيفا أن دولة خليجية تعمل حالياً على عقد اجتماعات تنسيقية لتنفيذ مهرجان مشابه في بلدهم، مؤكدا أن سيناريو النسخة الخامسة «المقبلة» من المهرجان ستشهد العديد من التطويرات في رسم الهوية والموروثة، وإدراج العديد من الإضافات، والدول المستضافة.