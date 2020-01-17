الاتصالات تحصي زوار مهرجان بقيق

وأشار آل عريج، على هامش زيارة وفد من هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، إلى أن المهرجان أصبح وجهة سياحية وترفيهية في المملكة، وشهد توافد زوار من مختلف الجنسيات، من بينهم وفد من الجمهورية الصينية، وبات نقطة جذب في منطقة صحراوية، مضيفا أن دولة خليجية تعمل حالياً على عقد اجتماعات تنسيقية لتنفيذ مهرجان مشابه في بلدهم، مؤكدا أن سيناريو النسخة الخامسة «المقبلة» من المهرجان ستشهد العديد من التطويرات في رسم الهوية والموروثة، وإدراج العديد من الإضافات، والدول المستضافة.
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