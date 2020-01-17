إبلاغ الولي عن الحدث فور القبض عليه متلبسا

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر: إنه يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
وأضافت النيابة: أنه في غير حالات التلبس يراعى حال الحدث بأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار، أو وجود بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، كما يحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
أمور تجب مراعاتها عند القبض على الحدث:
-في غير حالات التلبس يراعى حال الحدث بأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه
-أو مندوب من الدار
-أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به
-يحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض
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