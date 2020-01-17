ضبط 4 شاحنات محملة بالحطب والفحم

جانب من السيارات بعد ضبطها من قبل بيئة عسير. ( دوت الخليج)
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير غانم الجذعان، على أهمية تكاتف ومواصلة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، مضيفا أن عمليات الملاحقة مستمرة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.
وقد تم حجز ومصادرة الكميات المضبوطة وسيتم استكمال إيقاع العقوبات اللازمة بحق المخالفين حسب النظام.
وتشدد وزارة البيئة والمياه والزراعة على منع ونقل الحطب والفحم المحلي حفاظا على الغطاء النباتي وتنميته.
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