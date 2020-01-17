3 فبراير بداية الترقيم الإحصائي للمباني والتعداد بعد 60 يوما

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن انطلاق العدِّ الفعلي «ليلة الإسناد الزمني» لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت «تعداد السعودية 2020» تبقى عليه 60 يومًا، إذ سيكون مساءُ الثلاثاء 17 مارس، هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لمختلف أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وفقًا لموافقة المقام السامي الكريم.

ترقيم المباني

أبانت الهيئة في بيان لها، أمس، أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يومًا بدءًا من الإثنين 3 فبراير، وحتى الجمعة 6 مارس، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءًا من الثلاثاء 17 مارس، وحتى يوم الإثنين 6 أبريل، «ولمدة 20 يومًا».

وتتيح الهيئة العامة للإحصاء طريقة العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيا.

مصدر موثوق

يهدف تعداد السعودية 2020 إلى توفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

تحديث المسميات

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد أنهت مرحلة تحديث دليل المسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، وتحديث العناوين البريدية في المناطق الإدارية، كذلك تمَّ الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلية لها، وتعمل الهيئة حاليًا على تدريب القوى العاملة المشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2020.

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يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء ستعتمد خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وفقًا للتحضيرات التي عملت عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ «تعداد السعودية 2020»، وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العدِّ، وذلك بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.

طريقة العد الذاتي: هي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية.

أهداف تعداد السعودية 2020:

-توفير قاعدة عريضة من البيانات كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث

-توفير البيانات لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن

-إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية

-مراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية