قسم تنويم للأطفال النفسيين

دشن المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، قسما جديدا لتنويم الأطفال الذين يعانون أمراضا نفسية بمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض، وافتتح ندوة الصيدلة النفسية الثانية عشرة التي نظمها المجمع بمشاركة 300 متدرب، وقدمها نخبة من المختصين في الصيدلة والصحة النفسية، والفعاليات المصاحبة لها، وكذلك تدشين عدد من البرامج والخدمات التي يقدمها المجمع.

وشمل حفل الافتتاح تدشين أول دليل للأدوية النفسية على تطبيقات الهواتف الذكية والويب، والذي يعد من المشاريع الحائزة على المركز الأول على مستوى مشاريع صحة الرياض، إضافة إلى تدشين عيادة الاستشارات الدوائية التي تتضمن متابعة تحاليل جميع مرضى الكلوزابين، وتفسير أسباب إعطاء العلاج وأهمية الالتزام بأخذه، وطلب التحاليل اللازمة لكل دواء حسب حالة المريض، وشرح طريقة عمل العلاج في تخفيف أو إزالة أعراض المرض، والتعامل مع الأعراض الجانبية التي يشعر بها المريض، وتثقيف المريض بالتحذيرات الواجب أخذها في الاعتبار أثناء فترة العلاج.