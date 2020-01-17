إزالة 13 بسطة مخالفة في الدرب

نفذت بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان ممثلة بقسم الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات، جولات رقابية ومباشرة بلاغات رقابية وتجارية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والبوفيهات، وإزالة بسطات مخالفة بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال فترة إجازة منتصف العام. وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد خرمي لـ«دوت الخليج» أن البلدية نفذت 68 جولة رقابية ما بين مفاجئة ومعاينة تراخيص رقابة لاحقة، وأشار إلى أنه تم إزالة 13 بسطة مخالفة خلال الجولات، وأكد أن قسم التجارة بالبلدية استقبل 84 بلاغا خلال الإجازة، وتم مباشرتها وتطبيق اشتراطات البلدية خلال الجولات ورصد المخالفات على أصحابها حسب الأنظمة المتبعة في ذلك، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال الفترتين الصباحية والمسائية حفاظاً على السلامة العامة.



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