إزالة 13 بسطة مخالفة في الدرب

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد خرمي لـ«دوت الخليج» أن البلدية نفذت 68 جولة رقابية ما بين مفاجئة ومعاينة تراخيص رقابة لاحقة، وأشار إلى أنه تم إزالة 13 بسطة مخالفة خلال الجولات، وأكد أن قسم التجارة بالبلدية استقبل 84 بلاغا خلال الإجازة، وتم مباشرتها وتطبيق اشتراطات البلدية خلال الجولات ورصد المخالفات على أصحابها حسب الأنظمة المتبعة في ذلك، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال الفترتين الصباحية والمسائية حفاظاً على السلامة العامة.
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