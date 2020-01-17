5 مطالب للأسر المنتجة في الدرب

وأكد مدير فرع الضمان الاجتماعي بالدرب محمد العصابي لـ«دوت الخليج»، أن عدد الأسر المنتجة الضمانية بالمحافظة 15 أسرة، وفي ازدياد، وأن المحافظ وجّه بعقد اجتماع مع البلدية لمناقشة مطالبها، وإمكان توفير موقع وسوق دائم لها، مبينا استعدادهم لتسهيل وتيسير وصول الداعمين لأي برنامج للأسر المنتجة بالمحافظة، لدعمها وتثقيفها عن طرق الاستفادة من البرامج التي تسهل للأسر الاستفادة من قدراتها الإنتاجية.
وأوضح رئيس جمعية البر معاذ الفلقي أنهم، وبالتعاون مع مركز وبلدية الشقيق، تم دعم عدد من الأسر المنتجة، وافتتاح 4 مواقع مخصصة لها، لعرض وبيع منتجاتها.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية الشقيق محمد زيلعي، «أن البلدية وبالتعاون مع الجمعية الخيرية دعمت وخصصت مواقع للأسر المنتجة، على شاطئ الشقيق.
وبيّن رئيس الجمعية الخيرية بالدرب موسى أبوخويجة أن عدد الأسر المنتجة لديهم 30 أسرة تابعة للجمعية».
أبرز مطالب الأسر المنتجة
-سوق دائم
-تسهيل القروض
-التأهيل والتدريب
-الدعم المادي
-تنفيذ الدورات
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