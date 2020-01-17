السعودية اليوم / رئيس موزمبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية



مابوتو 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أدى الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت خلال شهر أكتوبر الماضى، وحصوله على 73 في المئة، من أصوات الناخبين.

وحضر عدد من رؤساء الدول الأفريقية حفل تنصيب الرئيس.

ومن المتوقع أن يعلن نيوسي عن تشكيل حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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