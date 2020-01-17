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بالفيديو.. رؤى الحارثي كفيفة متضررة: نريد وظائف لا تعاطف
طالبت بدعم ذوي الإعاقة في التوظيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالبت المواطنة رؤى الحارثي، تعاني من الإعاقة البصرية وتشكو من البطالة، أنها وأقرانها يريدون وظائف وليس تعاطفًا.
وقالت خلال استضافتها مع برنامج “الراصد”، إن المشكلة تنقسم لخمسة أجزاء: أولها مع نظام جدارة حيث لم يوضع به خانة للإعفاء، لمساعدة من يعاني من الإعاقة البصرية.
وأضافت أن القطاع الخاص يستغل ذوي الإعاقة البصرية بمعنى أنه يأخذ أسماءهم بدون تفعيل للتوظيف، مجرد سعودة والقلة من يتوظف، ويتعامل في بيئة غير مناسبة.
وتابعت الحارثي: أنه لا يوجد في وزارة العمل كذلك برامج أو تدريب ينتهي بالتوظيف، وأيضًا وحدات ذوي الإعاقة بالجامعات باستثناء جامعة الملك عبدالعزيز لا يوظفون ذوي الإعاقة البصرية.
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