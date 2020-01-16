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المملكة والبحرين تستعرضان الموضوعات المشتركة

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التقى سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي في مملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

واستُعرض خلال اللقاء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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