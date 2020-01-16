شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والبحرين تستعرضان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

التقى سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي في مملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين. واستُعرض خلال اللقاء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة والبحرين تستعرضان الموضوعات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.