فتوى عبدالله المعيوف حول حق الفتاة في السكن تفجر جدلا في السعودية

أثارت فتوى المحامي والمستشار الشرعي عبدالله المعيوف، حول حق الفتاة في الاستقلال بالسكن حيث أرادت، اليوم الخميس، جدلا كبيرا في المملكة العربية السعودية.

وقال عبد الله المعيوف عبر حسابه على موقع (تويتر):" في مذهب الشافعية ومتقدمي الحنفية والظاهرية كلهم يجيزون للفتاة السكن والاستقلال حيث أرادت، ومع أننا لا نحتاج لفقه الأولين في المسائل الاجتماعية لتغير الأحوال والأزمان، ألا أنّي أشرت لهذا حتى لا يخفى أنّ القول في هذه المسألة قديم، ولكنّ القوم جهلوا فأنكروا".

وأثارت فتوى عبد الله المعيوف سيلا من الانتقادات، حيث قال الناشط معالي الربراري:" انتظروا فتواه القادمة: "من حق الفتاة البالغة أن تستضيف صديقها الشاب البالغ في بيتها لوحدهما" لا تستغربوا ذلك !!".

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فيما قالت الناشطة هدى القحطاني:" ماكل لـــحيه لازم تــمثل الدين بعض اللحى تكرم هل الدين عنها قد قالها شاعر يــعرف الموازين وهذي هي الدنيا وهذي سننها قـٰد قـــالها اللي خـــــاتمٍ للنبين رويبـــضه تـــــكثر في اخر زمنها بالأمس تشحت لسد الدين واليوم تحرض بنات في أهلها خذوه طقطقه".

وقال الناشط عبد الله الجبير:" لكل احد يشوف هاذا الشي حريه شخصيه وانفتاح و تطور و وناسه كيفك ! بس لا تجي و تحلل هاذا الشي بمزاجك هاذا الشي حرام وراح يتم حرام وطول عمرنا نعرف ان مكه من يذهب لها بعمره او حج لازم محرم ف بلاش تنشرو اشياء من مخكم و تحللو و تحرمو على كيفكم حسبنا الله ونعم الوكيل!!".