إصابة مواطن سعودي بطلقه في الرأس نتيجة خلاف مع صديقه بالكويت

أصيب مواطن سعودي بطلقة سِلاح هوائي في رأسه بالكويت، نتيجة خلاف بينه وبين صديقه تطور إلى شجار.
وأوضح مصدر أمني أنه تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الجهراء، حيث تم إدخاله إلى غرفة العمليات لعلاج جرح في الرأس، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية أن رجال المباحث يبحثون عن الجاني الذي توارى عن الأنظار.
وأبان المصدر أن المواطن السعودي أفاد خلال التحقيقات الأولية بأنه كان يجلس برفقة صديقه قبل أن يقع بينهما خلاف، ليقوم صديقه بإحضار سِلاح هوائي ويصيبه بطلقة في رأسه.
وقال إنه تم تدوين بلاغ بالواقعة وتسجيل قضية ضد الجاني، وإن رجال المباحث يباشرون حالياً إجراءات البحث والتحري.
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