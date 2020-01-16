“الإحصاء” تُعلن موعد العدّ الفعلي للسكان

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، عن موعد بدء العد الفعلي للسكان ضمن مشروع “تعداد السعودية 2020”. وأفادت بأن العدّ الفعلي سيبدأ مساء يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020م، ويستمر مدة 20 يوماً حتى 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م.

وأوضحت الهيئة أن الفترة القادمة السابقة لبدء العدّ الفعلي ستشهد ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر، وذلك لمدة 33 يوماً بداية من 9 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020م. وأشارت إلى أن “تعداد السعودية 2020” ستستخدم فيه وسائل حديثة؛ كالعدّ الذاتي، حيث تملأ الأسر استمارة التعداد إلكترونيا، كما ستربط الهيئة قواعد البيانات المختلفة ببعضها.