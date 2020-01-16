تجاوزت قيمة مسروقاتهم 1.3 مليون ريال.. ضبط 3 مواطنين اقتحموا منازل وسرقوا مقتنياتها بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة مواطنين تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات منها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن ضبط ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر. وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 11 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرطة بمدينة الرياض، وجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.3 مليون ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.