الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.3 % عند 8460 نقطة (+ 27 نقطة)، وسط تداولات قليلة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار ريال هي الأدنى في نحو أسبوعين.
وانخفض سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الخميس بنسبة (0.29 %) ، وأغلق عند 34.60 ريال للسهم.
فيما أنهت أسهم “اس تي سي” و”السعودي الفرنسي” و”بنك البلاد” و”السعودية للكهرباء” و”دار الأركان” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
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