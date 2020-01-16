الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.3 % عند 8460 نقطة (+ 27 نقطة)، وسط تداولات قليلة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار ريال هي الأدنى في نحو أسبوعين.

وانخفض سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الخميس بنسبة (0.29 %) ، وأغلق عند 34.60 ريال للسهم.

فيما أنهت أسهم “اس تي سي” و”السعودي الفرنسي” و”بنك البلاد” و”السعودية للكهرباء” و”دار الأركان” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.