مجلس الخدمة العسكرية يوافق على قرار المؤهل الجامعي للأفراد بشروط

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وافق مجلس الخدمة العسكرية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قرار يتيح للأفراد الاستفادة من المؤهلات العلمية غير العسكرية التي يحصل عليها أثناء الخدمة العسكرية في المفاضلة عند الترقية إلى الرتبة التي تلي رتبته عندما يحين موعد ترقيته بموجب النظام.

وحدد القرار الذي كشفت مصادر «عاجل» عن تفاصيله، ضوابط للاستفادة من المؤهلات العلمية غير العسكرية التي يحصل عليها الفرد أثناء الخدمة العسكرية، بينها «أخذ موافقة مسبقة من الجهات المعنية في كل قطاع عسكري عن طريق إصدار قرار إداري يتضمن ذلك».

كما اشترط القرار أن تكون الجهة التعليمية من الجهات المعتمدة والموصى بها من قبل الجهة الحكومية المشرفة عليها إذا كانت الدراسة داخل المملكة، وأن تتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم لمن كانت دراسته خارج المملكة.

وأكدت المصادر أن القرار لن يشمل الأفراد والضباط ممن سبق لهم الحصول على الشهادة الجامعية وغيرها أثناء الخدمة قبل صدوره بتاريخ 26-4-1441هــ، مشيرة إلى أنه سيتيح للأفراد الحاصلين على الشهادات من أي جهة تعليمية معتمدة من الدخول في المفاضلة عند الترقية للرتبة التي تلي رتبته الحالية .

وأوضحت المصادر أن الدارسين الحاليين دون موافقة مسبقة، ولم يتخرجوا، لن يتمكنوا من الدخول في المفاضلة للترقية؛ بسبب عدم حصولهم على الموافقة .

ودشن مغردون هاشتاجًا تحت اسم #العسكريين_يناشدون_وزير_الداخلية، مطالبين بالتدخل لإيقاف القرار، وهو ما أكدته المصادر بأن القرار لن يوثر على ترقية الحاصلين على المؤهل الجامعي قبل تاريخ صدوره.

