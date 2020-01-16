السفير المصري يستقبل وفد المنظمة العربية للسلام

استقبل السفير المصري في السعودية أحمد فاروق، وفدَ المنظمة العربية للسلام والتنمية برئاسة الدكتورة مشاعل العتيبي، والرئيس التنفيذي للمنظمة ماجد العتيبي، ومدير المنظمة بالرياض علي آل عتيق، والوفد الإعلامي للمنظمة بمقر السفارة المصرية في حي السفارات بالرياض.

وفي بداية اللقاء، رحّب السفير بوفد المنظمة، وأبدى سعادته بالاطلاع على رسالتها ورؤيتها وأهدافها، مؤكدا متابعته أنشطة المنظمة على حسابات التواصل الاجتماعي، وسعادته بالتطور الحاصل للمنظمة على كل الأصعدة.

فيما أعربت رئيس المنظمة مشاعل العتيبي عن سعادتها وسعادة الوفد بزيارة السفارة المصرية، لما تمثله مصر من أهمية ثقافية وسياسية في العالم العربي، ورهان كاسب لأي مشروع يتم استثماره وتمريره في المنطقة. وأكدت العتيبي جاهزية مشاريع المنظمة، وهي: "الأمن الفكري"، وإزالة الإشارات المرورية، ومبادرة الغطاء النباتي العربي، وماراثون المنظمة العربية للسلام والتنمية السنوي الدولي، وإنشاء وتطوير وتزيين الطرق والجسور في جميع دول العالم، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأنه بالإمكان توظيف تلك الدراسات والبحوث في جمهورية مصر العربية، وغيرها من الدول.