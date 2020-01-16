سلسلة محاضرات في شتوي جازان

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة أمس، محاضرة بعنوان (حقوق ولاة الأمر) ألقاها الشيخ يحيى عكور في جامع الهلية الشرقي، تحدث خلالها عن حقوق ولاة الأمر على الرعية وذكر أن من أهمها الطاعة والولاء وعدم الخروج عليهم والنصيحة.

كما ألقى محاضرة أخرى بعنوان (التوحيد وأثره في تحقيق الأمن)، وذلك في جامع الطرشية الجديد تحدث خلالها عن تعريف التوحيد.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج الدعوي (عقيدتنا توحيد وولاء) المصاحب لمهرجان جازان الشتوي الثاني عشر (جازان الفل مشتى الكل).