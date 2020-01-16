جازان تستضيف عمداء التربية في الجامعات

تستضيف جامعة جازان اللقاء العاشر لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية ، الذي يعقد الإثنين المقبل برعاية مدير الجامعة مرعي القحطاني، الذي رحب بضيوف الجامعة من عمداء كليات التربية، متمنيا أن يحقق اللقاء أهدافه المنشودة. وأوضح عميد كلية التربية بالجامعة خالد موكلي، أن اللقاء العاشر ينعقد بجامعة جازان وسط مشاركة 30 عميدا، وسيناقش عددا من المحاور من أبرزها برامج إعداد المعلم، وهيكلة كليات التربية في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب استشراف مستقبل كليات التربية في ضوء نظام الجامعات الجديد. وبين موكلي أن اللقاء سيشهد تدشين الموقع الإلكتروني لأمانة لجنة عمداء كليات التربية.



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