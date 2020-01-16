السعودية | وزير شؤون الديوان الملكي البحريني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ المنامة التقى سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي في مملكة البحرين اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

واستُعرض خلال اللقاء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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