الزعاق: الربيع يبدأ مع الشبط.. قران سابع مجيع وشابع

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن علامات بداية موسم الربيع وعلاقته بموسم الشبط.

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وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هذه السنة: نبي ندق سلف ونروح ندور الربيع”.

وأضاف “الربيع يبدأ مع الشبط والذي يتزامن مع قران سابع والذي يقال فيه (قران سابع مجيع وشابع)، أي بعض الحلال يشبع، وبعض الحلال لا يشبع لأنه توه باديًا، مضيفًا أن الربيع يبدأ مع العقارب.

وتابع الزعاق: “إنه يمكن معرفة السنة هل هي ربيعية أو مجدبة من خلال أماراتها، موضحًا أن من الأمارات المناخية مع دخول وسوم الوسم نهاية موسم سهيل، إذا كان لونه بُنيًا، فهذا يبشر بربيع مزدهر خلال السنة، وإذا كان لونه أبيض، فهذا يدل على أن السنة ستكون سنة مجدبة كما يقول العرب”.

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