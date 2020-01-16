شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. فعاليات مهرجان جازان الشتوي تجذب الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-16 فيديو وصور.. فعاليات مهرجان جازان الشتوي تجذب الزوار بشعار جازان الفل.. مشتى الكل

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