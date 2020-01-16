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شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية تحدد موعد نقل رحلات المدينة لمطار المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخطوط السعودية تحدد موعد نقل رحلات المدينة لمطار المؤسس
جميع الرحلات ستكون عبر الصالة رقم 1
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت الخطوط السعودية اليوم (الخميس)، عن نقل جميع رحلات المدينة المنورة إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة.
وأوضحت الخطوط السعودية في بيان لها، أن جميع الرحلات ستكون عبر الصالة رقم 1، ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 20 يناير 2020.
وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن انتقال عدد من الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة.
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