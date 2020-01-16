شكرا لقرائتكم آية في الجمال.. الثلوج تغطي جبال وأودية نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-16 آية في الجمال.. الثلوج تغطي جبال وأودية نيوم أجواء شتوية رائعة متابعات الخليج 365 - الرياض أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط الثلوج بكثافة في أجواء شتوية رائعة على منطقة نيوم. Advertisements ووثق المقطع الضباب الكثيف وهو يغطي أركان منطقة نيوم وقمم الجبال العالية، في مشهد بديع أظهر جمال المنطقة. وأظهر المقطع الأجواء البديعة في الأودية والجبال الشامخة، فيما بدت بعض النباتات الجبلية المتناثرة التي تأثرت بالثلوج. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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