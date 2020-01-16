فيديو مؤثر لمسنٍ يتلو القرآن باللحظات الأخيرة قبل وفاته

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

رصد مقطع فيديو مؤثر مواطنًا مسنًا، يتلو القرآن ويرفع الأذان وهو في غيبوبة، وأشار مغردون إلى أنه توفي بعد ذلك.

Advertisements

وأظهر الفيديو، الذي نشره فايز المالكي عبر حسابه في “تويتر”، “العم محسن الذي يزيد عمره على مائة عام، وهو يقرأ سورة الفاتحة وينادي بأذان الفجر “الصلاة خير من النوم”، أثناء تواجده على أحد أسرّة المستشفى قبل مفارقته الحياة.

وأشار البعض في تعليقهم على المقطع أن العم محسن كان يعمل مؤذنًا في أحد المساجد لقرابة 40 عامًا.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر







