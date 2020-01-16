المرور توضح غرامة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، السائقين والسائقات من تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء.

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وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء فعل متهور، ويشكّل خطورة على قائدي المركبات الأخرى، مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن عقوبة ذلك غرامة مالية قدرها 6000/3000 ريال.

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