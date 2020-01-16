مريم موصللي تعمل على إصدار ثانٍ من تحت العباءة

2020-01-16

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تلقى كتاب تحت العباءة: أسلوب أزياء الشارع السعودي، التي أرادت من خلاله رائدة الأعمال السعودية، مريم موصللي، أن تبرز من خلاله تنوع المرأة السعودية، اهتمامًا عالميًا مدهشًا، وأثار طلبًا على إصدار آخر منه.

ويركز الكتاب الجديد لـ موصللي هذه المرة على إنجازات المرأة السعودية، وتقول: إنه قد يصدر خلال هذا العام.

وبحسب موقع AboutHer سيتم إطلاق الكتاب على مستوى العالم بالشراكة مع بعض المؤسسات السعودية التي تتقاسم نفس الرؤية حول تمكين المرأة.

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ويشتمل الكتاب على مقدمة مُسبقة كتبتها الأميرة ريما بنت بندر، أول سفيرة في تاريخ المملكة لدى الولايات المتحدة.

والكتاب الذي يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية المدروسة بمهارة، أصبح أكثر من مجرد توثيق لمشهد الأزياء في المملكة، بل بات منصة للنساء السعوديات اللاتي يردن الإظهار للعالم كيف يردن أن يُصورن على طريقتهن الخاصة.

وكانت أوضحت موصللي سابقًا أن الكتاب يستهدف بصفة خاصة العالم الخارجي، مضيفة: نحن في المملكة نعرف بالفعل كيف ننظر إلى النساء وما يمكننا تحقيقه، نحن نريد من العالم أن يعلم عن المرأة السعودية التقدمية، وأنها مع ذلك لا تنفصل عن تراثها مع شعورها بهويتها الثقافية.

ويضم الكتاب صورًا لعشاق الأزياء النسائية اللائي ينتمين إلى أجزاء مختلفة من المملكة، وتبرز جميعها أسلوب المرأة السعودية وشخصيتها، وقد تم وصف الكتاب بأنه ربيع الموضة العربي.

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