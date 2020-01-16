شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء .. تنفيذ جسر التقاطع 6 على الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أكد فرع وزارة النقل بالأحساء ، أنه جاري استكمال تنفيذ أعمال جسر التقاطع رقم 6 على الطريق الدائري بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ تقاطع رقم 3 بشكل كامل وفتحه لحركة المرور، وذلك ضمن مشروع تنفيذ استكمال الأعمال التكميلية للطريق الدائري بالإحساء( الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي )طريق خدمة وعدد 7 تقاطعات.

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