شكرا لقرائتكم خبر عن «قطان» يطلع السفراء المعتمدين على جهود تأسيس مجلس الدول المشاطئة والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان ، بسفراء الدول المعتمدين لدى المملكة. وأطلعهم على الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

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