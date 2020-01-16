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أحوال جوية غير مستقرة الليلة على هذه المناطق
تمتد حتى يوم الجمعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مركز طقس العرب أن تتأثر الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر بأحوال جوية غير مستقرة، تبدأ بالتأثير على المنطقة بشكل تدريجي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الجمعة.
كما توقع أن يمتد تأثير هذه الحالة إلى كافة المناطق الساحلية من تبوك شمالًا، مرورًا بالوجه وأملج وينبع ورابغ ووصولًا حتى مدينة جدة، كما ويتوقع أن تمتد فرص الهطولات المطرية نحو الأجزاء الداخلية لتطال المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وتعود هذه التقلبات الجوية المرتقبة إلى تمدد منخفض البحر الأحمر نحو منطقة حائل، يدفع بكتلتين هوائيتين إحداهما باردة قادمة من شمال البحر الأحمر، والثانية دافئة قادمة من شرق القارة الإفريقية وجنوب البحر الأحمر، منطقة التقاء الكتلتين ستكون فوق سواحل البحر الأحمر الممتدة من مدينة جدة حتى ينبع مع توقعات بأن تتحرك جنوبًا لاحقًا نحو سواحل جنوب منطقة جدة وعسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال الليل على منطقة تبوك تشمل السواحل منها.
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