غبار كثيف وتدني الرؤية الأفقية على حائل

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - حائل

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية على عدد من مدن ومحافظات المنطقة.

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وقال الإنذار المبكر: إن التنبيه يشمل الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، وموقق.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل قد دعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها؛ وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تبدأ يومي الجمعة والسبت.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي بالجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة داعيًا المواطنين والمقيمين إلى إتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سائلًا الله، أن يحفظ الجميع من كل سوء.

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