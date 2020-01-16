مباشرة أول دفعة من أطباء الزمالة بمستشفى حراء العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
باشرت أول دفعة من الأطباء المتدربين في الزمالة التخصصية للسكري والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى حراء العام، وذلك بعد أن اجتاز المركز جميع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الهيئة لبرامج الزمالة.
وأوضحت صحة مكة المكرمة أن اعتماد برنامج الزمالة التخصصية للسكري يجسد جهود المستشفى في تعزيز برامج طب الزمالة في التخصصات الطبية، ودعم البرامج العلمية والدراسات العليا بهدف رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية وفق أفضل معايير الجودة العالمية.
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