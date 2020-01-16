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تجهيزات لعودة 182 ألف طالب وطالبة بمدارس القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

أنهت إدارة التعليم بمنطقة القصيم استعداداتها لعودة 182 ألف طالب وطالبة الأحد المقبل لمقاعد الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 1441هـ، في 1570 مدرسة (بنين - بنات) يمثلون المراحل الثلاث (الابتدائية - المتوسطة - الثانوية) في 14 مكتبا تعليميا.

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وذكرت إدارة التعليم أنها وزعت الأدوار الرقابية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المنطقة، مهيبة بجميع قادة وقائدات المدارس إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم، وذلك من خلال التأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

وأتمت تجهيزاتها لبداية دراسية جادة بعد أن تم توزيع المقررات اللازمة وصيانة المدارس وإكمال المتطلبات، مهيبة بقائدي وقائدات المدارس بتهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول بجميع جوانبها، مع التأكيد على متعهد المقصف بتوفير الإفطار الصباحي من اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول أيضا، وكذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات وجميع الطلاب والطالبات.

كما أهابت الإدارة بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة بمتابعة البداية الجادة والتأكيد على الانضباطية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتغيبين، والتشديد على بداية دراسية منهجية دون تأخير لأي جدول.