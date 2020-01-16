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تحذيرات من تقلبات جوية في حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حائل دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة يومي الجمعة والسبت. وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي بالجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.



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