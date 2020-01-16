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سفارة المملكة بمصر: العمرة المجانية احتيال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

نفت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية التي تروج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة في بيانها أمس ألا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات ترد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون عليها.