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أحد والاتحاد في قمة السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تستأنف اليوم منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة الرابعة عشرة بإقامة خمس مواجهات قوية ومتكافئة، ستكون أقواها بين أحد والاتحاد التي تعد كلاسيكو اللعبة، وتقام على ملعب هيئة الرياضة بالمدينة المنورة.

يتصدر الاتحاد ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، ويأتي أحد ثالثا برصيد 22 نقطة. ويلتقي الأنصار والنصر في لقاء لن يخلو من الإثارة والندية بالمدينة المنورة، فيما يستضيف الهلال نظيره الوحدة على صالة هيئة الرياضة في الرياض.

ويلعب الأهلي وأبها في جدة، في لقاء رد الاعتبار للأهلي، بعد فوز أبها ذهابا، فيما يلعب الشروق والفتح في الأحساء.