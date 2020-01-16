شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
تستأنف اليوم منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة الرابعة عشرة بإقامة خمس مواجهات قوية ومتكافئة، ستكون أقواها بين أحد والاتحاد التي تعد كلاسيكو اللعبة، وتقام على ملعب هيئة الرياضة بالمدينة المنورة.
يتصدر الاتحاد ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، ويأتي أحد ثالثا برصيد 22 نقطة. ويلتقي الأنصار والنصر في لقاء لن يخلو من الإثارة والندية بالمدينة المنورة، فيما يستضيف الهلال نظيره الوحدة على صالة هيئة الرياضة في الرياض.
ويلعب الأهلي وأبها في جدة، في لقاء رد الاعتبار للأهلي، بعد فوز أبها ذهابا، فيما يلعب الشروق والفتح في الأحساء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد والاتحاد في قمة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.