اخبار السعوديه

أخضر اليد يدشن مشاركته الآسيوية أمام أستراليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

أخضر اليد يدشن مشاركته الآسيوية أمام أستراليا
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من البطولة الآسيوية للرجال، وذلك بمواجهة منتخب أستراليا في تمام الثالثة بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الأولى من البطولة التي انطلقت بمجمع سعد العبدالله الصباح للصالات بالكويت وتستمر حتى 27 يناير الحالي.

وكان الأخضر اختتم تدريباته أمس على صالة الشهيد بالاتحاد الكويتي لكرة اليد، وشهد المران مراجعة عدد من الجمل التكتيكية التي سيطبقها المدير الفني السلوفيني بوريس دينس في لقاء اليوم، وشهد المران حضورا إعلاميا من قبل عدد من الصحف والقنوات والإذاعات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخضر اليد يدشن مشاركته الآسيوية أمام أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا