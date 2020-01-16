أخضر اليد يدشن مشاركته الآسيوية أمام أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من البطولة الآسيوية للرجال، وذلك بمواجهة منتخب أستراليا في تمام الثالثة بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الأولى من البطولة التي انطلقت بمجمع سعد العبدالله الصباح للصالات بالكويت وتستمر حتى 27 يناير الحالي.
وكان الأخضر اختتم تدريباته أمس على صالة الشهيد بالاتحاد الكويتي لكرة اليد، وشهد المران مراجعة عدد من الجمل التكتيكية التي سيطبقها المدير الفني السلوفيني بوريس دينس في لقاء اليوم، وشهد المران حضورا إعلاميا من قبل عدد من الصحف والقنوات والإذاعات.
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