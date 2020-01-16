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الكشافة السعودية تحقق المراكز الأولى في مخيم الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الكويت حقق الوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم الكشفي السنوي الـ73 الذي نظمته الكشافة الكويتية في منطقة كبد تحت شعار «الكشفية صديقة البيئة» المراكز الأولى في منافسات كرة القدم والرحلة الخلوية وحفل السمر لمرحلة الكشاف المتقدم، ومسابقة القرآن الكريم الجماعية. وأوضح رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد العيسى أن الوفد سجل حضورا لافتا في المخيم، وشارك في جميع فعالياته، والتي اشتملت على مجموعة من الأنشطة التربوية والعلمية الهادفة، كالمسابقات الدينية والثقافية والرحلات والمحاضرات والورش الكشفية والألعاب الترفيهية وتحدي الموانع ومسابقة انحش يالذيب، إلى جانب زيارات خارجية للتعرف على أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة.



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