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68 فعالية نفذها نادي الأحساء الأدبي في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء بلغ عدد الفعاليات المتنوعة التي نظمها نادي الأحساء الأدبي خلال عام 2019؛ نحو 68 فعالية؛ فيما وصل عدد المتحدثين في البرامج المنبرية خلال هذه الفعاليات نحو 95 شخصا، بينما بلغت إصدارات النادي المطبوعة 30 إصدارا منوعا. وأظهر التقرير السنوي الذي أصدره النادي لعام 2019، الأرقام والإحصائيات والعناوين والبرامج المتنوعة، من خلال عدد الفعاليات والأخبار والحضور والوسائط والبث المباشر على تطبيق النادي، والتغريدات والحملات التي تم إطلاقها، إضافة إلى عدد التغطيات الإعلامية، ودور تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية في إبراز الفعاليات.



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