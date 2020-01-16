وفاة والد الممثل الأمريكي دوين جونسون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس
توفي المصارع الأمريكي روكي جونسون، والد المصارع والممثل دوين جونسون عن عمر يناهز 75 عاما.
وكانت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية أعلنت الأربعاء وفاة روكي. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن روكي بدأ مسيرته في المصارعة في منتصف الستينيات، ولكن شهرته بدأت 1983 عندما انضم لمؤسسة المصارعة العالمية.
وكرمت المؤسسة روكي عام 2008 بحضور ابنه دوين. وأعربت مؤسسة المصارعة عن حزنها « لوفاة روكي»، وقدمت تعازيها « لأسرته وأصدقائه».
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