ماذا تعرف عن الشاي الأبيض؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هامبورج
أوردت مجلة «بريجيت» الألمانية أن الشاي الأبيض يعد من أندر أنواع الشاي، مشيرة إلى أنه يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه يعد كنزا من المعادن والفيتامينات ويساعد على التمتع بالرشاقة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الشاي الأبيض، الذي تعود أصوله إلى الصين، غني بفيتامين B1 المهم لصحة الأعصاب، ومركب «كاتيشين»، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا.
كما يزخر الشاي الأبيض بالمعادن كالحديد والزنك والكالسيوم والصوديوم، والتي تدعم الأيض وتساعد على النمو وبناء الدم.
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