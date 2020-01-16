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حساب المواطن يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم قبل 25 يناير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين إلى تحديث بياناتهم قبل 25 يناير للدخول في دورات الأهلية القادمة.

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وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعال على المستفيدين الأكثر استحقاقا إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

وحث المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية، كمستند إثبات استقلالية المسكن، إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل 25 يناير حتى تتم دراستها للدخول في دورات الأهلية القادمة، من خلال الدخول الى البوابة الالكترونية للبرنامج https://portal.ca.gov.sa/، والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد ساري المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

وأفاد بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بجهات حكومية عدة، لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيرا إلى أن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات المقبلة.