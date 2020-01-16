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تدريب مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في المحاسبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمى «المسارات المهنية للمحاسبين» لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من الساعة الـ4 عصرا حتى الـ9 مساء، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.



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