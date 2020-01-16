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جائزة في التميز الحكومي لاختيار أفضل وزير عربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - دبي

تستقبل جائزة التميز الحكومي العربي الترشيحات من مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في العالم العربي، ضمن 15 فئة على مستويي المؤسسات والأفراد، حتى 31 يناير الحالي عبر موقعها الالكتروني.

وتهدف الجائزة التي تنظم بالشراكة بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية وحكومة الإمارات، إلى إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي العربي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.

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وتتوزع الترشيحات الخاصة بالمؤسسات الحكومية العربية إلى 10 فئات، هي: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مبادرة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي ذكي. أما على مستوى الأفراد فتشمل خمس فئات هي: أفضل وزير، وأفضل محافظ، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي.

ومنذ إطلاق الجائزة، عقدت أمانتها العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، نحو 50 ندوة وورشة تعريفية استفاد منها 1000 مسؤول وموظف في الوزارات والجهات والدوائر الحكومية العربية، شملت المملكة والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ومصر والأردن وفلسطين ولبنان والعراق والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وجمهورية القمر المتحدة وجيبوتي والصومال واليمن، ما أسهم في زيادة طلبات الترشح للجائزة.

وتوفر جائزة التميز الحكومي العربي فرصة المنافسة على مختلف فئاتها للجهات الحكومية في جميع الدول العربية باستثناء الإمارات، لضمان الشفافية والحياد في تقييم الترشيحات، كما تعتمد على لجنة تحكيم تضم نخبة من أفضل الخبرات التي حققت إنجازات نوعية في المجال الإداري والفكر التطويري للعمل المؤسسي على تقييم الترشيحات التي ترد إلى الجائزة على مستوى الدول العربية.

أهداف الجائزة