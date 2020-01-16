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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام
بعد نحو 4 أشهر من إطلاق وزارة التعليم لنظام سفير2، والذي دشن مطلع أكتوبر من العام الماضي، وجه وزيرها الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل فريق عمل برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم المرزوقي لمعالجة أي إشكاليات إدارية، إجرائية أو تقنية، لدى المبتعثين أو ما يخص نظام سفير2.
وأكد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري عبر حسابه في تويتر أمس، أن الوزير شدد على التوجه مباشرة للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور ومن المتسبب فيها.
ويأتي هذا التوجيه على خلفية معاناة المبتعثين من تعطل إنجاز إجراءاتهم الضرورية لاستمرار دراستهم، بعد تدشين النظام، والذي قلصت الوزارة بعد إطلاقه عدد المشرفين الدراسيين بنسبة 40%.
أضرار لحقت بالطلبة جراء نظام سفير2
- تراكم الديون
- اضطرارهم للاستدانة
- التأخر الدراسي
- التهديد بالطرد
- اضطرار بعضهم للعمل بشكل غير نظامي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 4 أشهر من الشكاوى التعليم تتحرك لإصلاح "سفير 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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