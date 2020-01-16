تعداد السعودية 2020 يبدأ بترقيم المباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن انطلاق العد الفعلي «ليلة الإسناد الزمني» لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت «تعداد السعودية 2020» تبقى عليه 60 يوما، إذ سيكون مساء الثلاثاء 17 مارس المقبل هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لمختلف أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وفقا لموافقة المقام السامي الكريم.

وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يوما بدءا من الاثنين 3 فبراير المقبل، وحتى الجمعة 6 مارس، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءا من الثلاثاء 17 مارس، وحتى الاثنين 6 أبريل، «ولمدة 20 يوما».

وتتيح الهيئة العامة للإحصاء طريقة العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد الكترونيا.

ويهدف التعداد إلى توفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

يذكر أن هيئة الإحصاء كانت قد أنهت مرحلة تحديث دليل المسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، وتحديث العناوين البريدية في المناطق الإدارية، كذلك تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القبلية لها، وتعمل الهيئة حاليا على تدريب القوى العاملة المشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2020.

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تعداد السعودية 2020:

سيكون تعدادا مختلفا عن التعدادات السابقة يشهد تغيرا في أسلوب العد

دمج البيانات السجلية مع البيانات الميدانية

أساليب مبتكرة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة

رفع مهارات 2200 مفتش مشارك في المشروع

يستهدف البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع «تعداد السعودية 2020» رفع مهارات ومعارف العاملين في أنشطة الإشراف والمتابعة «المفتشين» الذين يتجاوز عددهم 2200 مفتش لجميع مناطق المملكة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء أطلقت مطلع الأسبوع البرنامج التدريبي للمفتشين، بحضور ممثلي شركاء المشروع من الجهات الحكومية والخاصة.

ويتم خلال البرنامج الذي يقام على مدى 7 أيام رفع مهارات ومعارف العاملين فيما يتعلق بالمراحل التحضيرية السابقة على عملية العد الفعلي، وكذلك تدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني، إلى جانب التدريب على أعمال الفئات الإشرافية، وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات، والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين، والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليا.

وتعد مرحلة تدريب المشرفين هي إحدى أهم المراحل التحضيرية لمشروع تعداد السعودية، حيث سيكون مساء الثلاثاء 17 مارس 2020 هو بداية العد الفعلي له «ليلة الإسناد الزمني» وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ «تعداد السعودية 2020»، وسيكون هذا التعداد مختلفا عن التعدادات السابقة نظرا للتغير في أسلوب العد بدمج البيانات السجلية مع البيانات الميدانية.

وسيوفر التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة «تعداد السعودية 2020»، قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030.